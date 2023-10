Il presidente del Benfica, Manuel Rui Costa, ha alle spalle una carriera da simbolo delle Aquile di Lisbona, ma anche da bandiera della Fiorentina (1994-2001) e da giocatore di spicco del Milan dal 2001 al 2006. Oggi, in capo alla dirigenza dei campioni di Portogallo in carica, è ospite dell'Inter nel consueto pranzo UEFA che precede la partita di Champions League.



RISPETTO PER TUTTI, MA... - Parlando brevemente ai cronisti presenti, Rui Costa ha sottolineato l'importanza della sfida di stasera: "Mi aspetto ovviamente un'atmosfera, giochiamo la Champions a San Siro con una grande squadra. Non ci sono rivincite, abbiamo perso nella scorsa stagione contro la futura finalista, allora era un quarto di finale, oggi sono i gironi. Abbiamo bisogno di vincere, perché col Salisburgo abbiamo perso. Derby? Contro le italiane è sempre speciale, ho giocato 12 anni in Italia. Non ho sentimenti di rivalità, rispetto tutti, ma evidentemente sono fiorentino e milanista"