Inter, Benjamin Pavard: 'Era meglio giocare a San Siro. Favoriti? I risultati sono evidenti, siamo i più forti'

Il difensore dell’Inter, Benjamin Pavard, è intervenuto ai microfoni di InterTv per presentare la semifinale di Supercoppa contro la Lazio:



COMPLICATO - “La Lazio è una buona squadra, questa sera sarà complicato, dovremo fare una buona partita perché incontreremo una squadra forte".



ATTACCANTI DA TEMERE - "Non solo gli attaccanti, ma tutta la squadra. Dovremo fare una partita attenta perché hanno tante possibilità di arrivare a fare gol".



I TIFOSI - "L’Inter ha dei tifosi fantastici, ci dispiace che stasera non ci saranno, avrei voluto giocare a San Siro di fronte a loro. Speriamo però di vincere stasera, fare una grande partita e poi raggiungere la finale".



FAVORITI - Non è un problema pensare di essere favoriti, i risultati sono evidenti. Siamo la squadra più forte e basta pensare a giocare a calcio. Questa sera dobbiamo dimostrare il nostro valore, siamo una squadra unita, conta il gruppo non chi scende in campo