Bento brilla col Brasile, un giornalista: 'Ti aspetto a San Siro'. Il VIDEO della reazione

Serata da ricordare, quella del 23 marzo, per. Il portiere classe 1999 dell'Athletico Paranaense ha tenuto chiusa la porta del, e alla fine della partita si è concesso al microfono del noto giornalista verdeoro Andersinho Marques."Questa convocazione è molto importante per me, quando sono stato convocato sono rimasto col dubbio di chi avrebbe giocato. Sto vivendo un sogno indossando questa maglia, ho rappresentato il mio Paese e sono stato molto felice, tutto è andato nel migliore dei modi. Quello che è successo è che la mia testa girava e il mio cuore batteva ancora più forte. E' molto importante per me e sono molto felice di cogliere questa opportunità. Un gioco sicuro e sono riuscito a rispondere all'altezza di quelle che erano le aspettative".Alla fine della breve intervista, di cui vi riportiamo il video, Andersinho dice ". I piani della società di Viale della Liberazione prevedono un inizio di 2024/25 da secondo di Sommer e poi un futuro da titolare. Per il momento l'esame di Wembley è stato superato, e