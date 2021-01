Beppe Bergomi, leggenda dell'Inter, dice la sua su Nicolò Barella a Sport1: "Barella è adatto a qualsiasi squadra, compreso il Bayern. È un giocatore box-to-box. In Nazionale gioca un po' più offensivo che all'Inter, ha una tecnica eccellente ed è un vero leader. Anche se non impressiona per il suo fisico, porta in campo un'incredibile dinamismo. Insieme a Romelu Lukaku, Achraf Hakimi e Stefan de Vrij, Barella è uno dei giocatori più importanti a cui sicuramente non rinuncerei. Non so se l'Inter sarà costretta a cederlo".