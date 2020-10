Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore e capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, esprime la propria opinione su Marcelo Brozovic.



«Brozovic sembrava destinato ad andare via, però una volta che lo hai tenuto – e giocando con un centrocampo a tre – uno come Marcelo deve sempre giocare. Davanti alla difesa resta il più bravo nella doppia fase. Brozo deve migliorare nella gestione delle piccole cose e nei messaggi non verbali: quando allarga le braccia non dà messaggi positivi».