Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex difensore dell'Inter, Beppe Bergomi, ha espresso il proprio parere sulla squadra di Conte e spiegato come a suo modo di vedere, il tecnico salentino abbia a disposizione un solo uomo in grado di saltare l'uomo e creare imprevedibilità.



“L'Inter ha miglior attacco, ma quando trova squadre chiuse diventa difficili trovare occasioni. L’Inter non ha gente che salta l’uomo, a campo aperto è fortissima, ma non ha grandi alternative. Sanchez è l’unico che dà un po’ di imprevedibilità. È mancata la cattiveria agonistica per sbloccare la partita. Scudetto? Il Milan è quello che merita di più, è in testa dall’inizio”.