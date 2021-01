Intervenuto dagli studi di Sky, l'ex difensore dell'Inter, Beppe Bergomi, esprime la propria opinione su Christian Eriksen.



“Non ho visto un Milan in difficoltà. E’ vero che ha perso una brutta partita con l’Atalanta, ma nel derby è rimasto in partita. L’Inter è una squadra solida, il tipo di gioco è sempre quello. Contro squadre che si chiudono può soffrire, ma se l’affronti a viso aperto ti può fare veramente male. Eriksen? Sono contento per questo gol che ha fatto. Nella testa di Conte non è un titolare, può entrare. Per me non è alternativa di Brozovic: quel ruolo è delicato. Conosciamo le sue doti balistiche, ma l’aspetto dinamico è la carenza di questo ragazzo e lì ci vuole grande attenzione anche in fase di non possesso”.