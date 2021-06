Intervistato da Radio Nerazzurra, l'ex capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, ha espresso la propria opinione sull'addio di Antonio Conte.



"Difficile commentare. Per me, Antonio è un amico e un grandissimo allenatore, mi sarebbe piaciuto vederlo all'Inter anche con un ridimensionamento. Sono convinto che un allenatore bravo tira fuori il meglio dai giocatori, magari anche senza avere la pressione di vincere a tutti i costi. Non penso abbia deciso negli ultimi giorni, ma sia stata una decisione maturata da almeno 6 mesi. Ha capito che era rimasto da solo, che la presidenza era assente e non ci ha visto chiaro quando Steven Zhang è tornato e non c'è stato dialogo. Poi Inzaghi a me va bene, lo conosco dal settore giovanile: ha passione, voglia, determinazione. Arrivare all'Inter la vede come una grande opportunità. Peraltro è un segno di continuità anche vista la rosa”.