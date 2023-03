Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex calciatore dell'Inter, Beppe Bergomi, esprime la propria opinione in merito al momento della squadra nerazzurra e alle difficoltà che sta vivendo.



“La squadra di Inzaghi non sa saltare l'uomo, è ultima per dribbling tentati. Soffrono in campo aperto perché non c'è gente che corre, ha ottimi calciatori, ma è strutturata così. Da tre o quattro sessioni di mercato si vive di parametri zero come Acerbi e Mkhitaryan, non ci si può permettere di etichettarla come la più forte del campionato. L'Inter è stanca e deve recuperare giocatori, Lautaro Martinez ha fatto il contrario di ciò che mi aspettavo: è esploso dopo il Mondiale mentre adesso è in difficoltà. Speriamo in Lukaku, che adesso ha segnato 4 gol in nazionale”.