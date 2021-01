Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, ha espresso la propria opinioni sui cambi effettuati da Antonio Conte contro la Roma.



“Conte ha dato la spiegazione per come la vedeva lui la partita, su quel terreno ha messo gente strutturata perché pensava di difendere in quella maniera. Aveva una logica quella che lui ha fatto, poi può essere giusta o sbagliata. Forse la sostituzione che non è andata giù ai tifosi è quella di Hakimi perché con la sua facilità di corsa ti poteva tenere su”.