Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la partita vinta dai nerazzurri contro il Lecce: "Molto bene come intensità: qualche sofferenza all’inizio, ma a partita sbloccata la squadra ha giocata molto bene. C’è intensità diversa, meno palle in orizzontale e i centrocampisti si muovono tantissimo. Lautaro-Lukaku? Sono convinto che i due possano migliorare: abbiamo visto le qualità di Lautaro con molta più continuità. Ma che atteggiamento Lukaku: abbracciava i compagni, dopo gli errori ha sempre incoraggiato. E’ entrato nella parte”.