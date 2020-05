Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, parla ai microfoni di Sky Sport della ripresa del campionato: "Se una squadra ha tanti punti di vantaggio non è giusto si confronti con chi ne ha venti meno. Se invece restringiamo a un massimo di lunghezze, allora si può anche pensare qualora la stagione dovesse andare incontro a una serie di criticità. Il piano B va fatto, ma alcune squadre non meritano di fare i playoff per raggiungere un obiettivo come lo scudetto. Credo comunque che le squadre che andavano bene continueranno ad andare bene. Non credo che la Lazio avrà dei problemi da questo punto di vista, così come la stessa Juve. Posso pensare all'Inter che può ricominciare forte. Non mi viene da pensare a una squadra che va in difficoltà perché si riprende a giocare, magari andrà in difficoltà perché lo era già prima".