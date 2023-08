ha in mano. Il difensore francese dovrebbe arrivare anei prossimi giorni per rinforzare la difesa di. A commentarne l’acquisto è l’ex capitano nerazzurro, Beppea La Gazzetta dello Sport.- "L’Inter ora ha la miglior difesa? Se l'atteggiamento è quello visto contro il, con tutti i giocatori disposti ae a fare insieme la fase difensiva, beh, sicuramente è un'ottima difesa. Però credo sia troppo presto per dire che sia la migliore. E poi"." È un grande acquisto. Mi piace molto, mae quindi dovrà capire in fretta come cambiare il suo modo di giocare e di stare in campo nel nuovo ruolo di braccetto destro. Per me, tra l'altro, è perfetto per giocare in una difesa a tre: non è o era un terzino arrembante, ma un giocatore di posizione, molto attento alla marcatura, intelligente tatticamente e difficile da saltare nell'uno contro uno. Porta grande esperienza: è stato campione del mondo, ha giocato da protagonista con la Francia nelle manifestazioni più importanti. E poi con il Bayern ha vinto tutto. Sotto questo aspetto,Poi aggiunge centimetri, di cui l'Inter aveva bisogno sulle palle inattive. E fisicità.Pavard è uno che sa entrare in mezzo al campo a giocare la palla, sa spingere e può aiutare in entrambe le fasi. Il francese sarà un valore aggiunto anche per la personalità: con lui e Darmian in quel ruolo, l'Inter può stare tranquilla".