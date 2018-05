Intervenuto ai microfoni di Sky, Beppe Bergomi parla di Inter-Sassuolo e spiega come i nerazzurri non abbiano avuto i nervi saldi per rimettere il match sui binari giusti dopo aver subito il gol dello svantaggio.



“Il Sassuolo ha giocato una grande partita contro l’Inter e giocatori come Politano sono pronti per il salto in una grande squadra. Dopo aver subito il gol dello svantaggio i nerazzurri non hanno avuto la necessaria freddezza per pensare che c’era ancora tempo per recuperare. Si sono innervositi e hanno sprecato molte occasioni”.