Beppe Bergomi, ex capitano e bandiera dell'Inter, ricorda Gigi Simoni, scomparso oggi a 81 anni: "Un grande uomo che ha avuto meno di quanto meritasse. Non aveva pregiudizi, mi disse 'per me sono tutti uguali, 18enni o 35enni, è il campo a decidere'. L'unico diverso, lo sapeva anche Gigi, era Ronaldo il Fenomeno".