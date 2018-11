Intervistato per Iceberg, nuovo format pensato per il web, l'ex capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, parla di Ronaldo, suo ex compagno ai tempi di Gigi Simoni.



“Con Ronny ho avuto un ottimo rapporto. Gigi Simoni ci diceva sempre: siete tutti uguali tranne lui. Perché dovete capire che se anche Ronaldo si allena all’80% va bene lo stesso. Mai visto nessuno con una tecnica in velocità come lui e si faceva voler bene dai compagni. Il più forte di sempre però per me è Maradona, ma il più forte che ho mai affrontato è stato Van Basten perché almeno a Maradona di testa gliela prendevo la palla (sorride, ndr)“.