Intervenuto dagli studi di Sky, l'ex capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, ha espresso la propria opinione sulla lotta scudetto.



"Perugia-Juve è un'altra storia. Si veniva da una settimana di polemiche, altro clima. Qui è tutto tranquillo. Il Milan mi sembra in flusso, non prende mai gol, è la miglior difesa d'Europa nelle ultime 10, le basta il pareggio. Non voglio tirarla a nessuno, analizzo"