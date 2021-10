Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, ha espresso il proprio punto di vista sulle difficoltà che quest'anno stanno incontrando i tre difensori nerazzurri, Skriniar, de Vrij e Bastoni.



“I tre centrali sono forti, davvero molto forti. Ma rispetto al passato sono costretti a difendere più spesso in campo aperto e la storia si fa più complessa. Sarebbe difficile per chiunque coprire alla perfezione così tanto campo. Loro hanno forza fisica, tempi giusti negli anticipi e anche attenzione nella marcatura uomo a uomo. Però se vengono puntati in velocità non hanno rapidità e reattività necessaria per coprire tanto campo alle spalle”.