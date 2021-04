Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, ha parlato di Inter e spiegato come Conte abbia raggiunto un obiettivo importantissimo, che va al di là del risultato.



“E sì che l’ultima giornata ha cambiato le prospettive delle squadre che sono dietro all’Inter. Prendiamo il Milan: prima della Samp poteva pensare di metter pressione ai nerazzurri. Ora la testa dei rossoneri è solo alla Champions. Ecco perché abbiamo visto Antonio Conte sorridere, dopo Bologna”.



Cosa c’era in quel sorriso?

“C’era un uomo felice perché ha raggiunto quello che per ogni allenatore è l’obiettivo massimo. Al di là del risultato, Conte ha infatti costruito un feeling totale con la squadra. Si vede un gruppo coeso, la prestazione di Ranocchia lo dimostra. Antonio è il vero valore aggiunto dell’Inter, ha coinvolto tutti nel suo progetto”.