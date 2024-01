Inter, Bergvall è un miraggio: 4 anni senza acquisti di baby talenti dall'estero, gli ultimi casi

Cristian Giudici

Niente da fare per l'Inter su Lucas Bergvall. Gli osservatori nerazzurri avevano promosso a pieni voti il centrocampista svedese del Djurgarden, 18 anni il prossimo 2 febbraio. Ma il Barcellona ha superato tutta la concorrenza e si è praticamente assicurato il ragazzo in vista della prossima stagione.



TAGLI AL BUDGET - La proprietà cinese dell'Inter ha chiuso i rubinetti dai tempi della pandemia. Infatti sono ormai quattro anni che i dirigenti nerazzurri non possono più effettuare degli investimenti rilevanti per acquistare dei giovani talenti sul mercato estero.



DUE PUNTE - L'ultimo in ordine di tempo fu Darian Males, arrivato nel settembre del 2020 dal Lucerna per 2,5 milioni di euro. Dopo i prestiti a Genoa e Basilea, la scorsa estate l'attaccante svizzero classe 2001 è stato ceduto a titolo definitivo allo Young Boys per 2 milioni di euro. Otto mesi prima, a gennaio 2020, l'Inter investì 2,4 milioni di euro per un altro attaccante classe 2001: Martin Satriano, arrivato dal Nacional di Montevideo. L'uruguaiano è ancora di proprietà dell'Inter, che lo ha prestato prima al Brest, poi all'Empoli e ancora alla stessa squadra francese. Dove finora in questa stagione ha segnato 3 gol in 20 presenze tra campionato e coppa di lega.



COPPIA SUL MERCATO - Nel 2019 l'Inter prese due giovani promesse straniere: a gennaio il portiere brasiliano Gabriel Brazao (classe 2000) dal Cruzeiro per 6 milioni di euro, facendolo passare prima dal Parma; a luglio il centrocampista francese Lucien Agoumé (classe 2002) dal Sochaux per 4,5 milioni di euro. Quest'ultimo, dopo le esperienze con Spezia, Brest e Troyes, si è trasferito al Siviglia in questo mercato invernale con la formula del prestito con diritto di riscatto (fissato a 8 milioni di euro e contro-riscatto a una cifra più alta per i nerazzurri). Dopo essere stato girato ad Albacete, Oviedo, Cruzeiro e Spal, Brazao è in prestito alla Ternana in Serie B, ma ora può tornare in patria al Santos.



IL PIU' CARO - Nel settembre del 2017 Walter Sabatini porta Facundo Colidio all'Inter, che versa 9,5 milioni di euro nelle casse del Boca Juniors. Dopo i prestiti al Sint-Truiden in Belgio e al Tigre in patria, nello scorso mercato estivo l'attaccante argentino classe 2000 è stato ceduto a titolo definitivo al River Plate per 4,5 milioni di euro.



ASSO NELLA MANICA - La speranza dell'Inter è che il talento del futuro sia già in casa: Valentin Carboni. Arrivato nel 2020 per 300mila euro dal Catania insieme al fratello maggiore Franco (difensore ora in prestito alla Ternana), l'attaccante argentino classe 2005 è attualmente in prestito al Monza. Dove ha segnato 2 gol in questo campionato di Serie A. Se il buongiorno si vede dal mattino...