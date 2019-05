Tommaso Berni, portiere dell'Inter, ha rilasciato un'intervista per Matchday Programme di Inter-Empoli.



Queste le sue parole: "Come tutti i bambini ho iniziato attaccante, poi verso gli 11 anni mi hanno arretrato in porta e lì ho trovato la mia casa. Questi colori sono un sogno per me e lo dico senza retorica. Mi hanno permesso di fare questo percorso bellissimo nel mondo del calcio. Tornare qui è stata una bella emozione e sono 5 anni che amo ancora di più questi colori".