Tommaso Berni, ex portiere dell'Inter, parla a Sky Sport di Samir Handanovic: "Non ho mai avuto dubbi su di lui, purtroppo può capitare di inciampare in qualche disattenzione. Io ho vissuto sei anni con lui ed è stato determinante in molte partite. L'incertezza nel nostro ruolo si paga più che negli altri, ma non ho dubbi che Samir sia difficilmente sostituibile anche negli anni a venire. Il suo primo titolo è un obiettivo menzionato spesso nello spogliatoio".