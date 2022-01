Intervistato da TuttoSport, l'ex terzo portiere dell'Inter, Tommaso Berni, elogia il suo ex compagno, Samir Handanovic.



"Di portieri capiscono in pochi. Se non sei stato sotto quei tre pali bianchi e dentro quell'area, certe situazioni non le comprendi. Io ho giocato alla Lazio con Peruzzi, nelle partitelle non si tuffava, sapeva prima dove sarebbe andata la palla. Lo guardavo con la bocca spalancata, mi sarei strappato i reni per essere come lui. Angelo era fortissimo, rendeva tutto semplice. E Samir è simile e superiore a lui in alcuni aspetti. Vogliamo parlare della sua abilità con i piedi?”.



Per Onana non sarà semplice diventare titolare.

"Io scelgo sempre Samir, anche se non conosco a livello personale il camerunense. Handanovic lotterà per il posto, sicuramente non è quel portiere che fa da chioccia e si mette dietro. Lo vedo troppo in forma. E poi è un capitano vero: anzi, Samir è il capitano. Io posso solo auguragli di continuare ad alzare al cielo tantissimi trofei, che prenda pure quelli che non ho preso io".