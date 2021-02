Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista dell'Inter, Nicola Berti, ha parlato del derby.



«È una gioia fighissima. Eravamo già obbligati a puntare allo scudetto. Ora lo siamo ancor di più. Non è stata una vittoria semplice però è stata limpida. Netta. Abbiamo sofferto dieci, quindici minuti al massimo, ma mica potevamo vincere un derby senza soffrire, su. Era nell’area che ne avevamo di più, però non mi aspettavo questa superiorità così marcata. A proposito, Ibrahimovic è uscito prima: perché? Aveva delle prove per Sanremo?».