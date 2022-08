Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista dell'Inter, Nicola Berti, esprime la propria opinione sul vice de Vrij che i nerazzurri dovrebbero reperire dalmercato.



Per sostituire Ranocchia, punterebbe su Akanji o su Acerbi? Oppure su Chalobah che risale nelle preferenze?

“Sullo svizzero, che è forte ma soprattutto molto più giovane. Per questo andrebbe bene anche Chalobah. Nel Borussia e in nazionale Akanji gioca sempre, è solido e ha esperienza internazionale. Non dimentichiamoci che con la Svizzera ci ha negato il Mondiale. Magari non vale i tre titolari, ma è appena sotto".