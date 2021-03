Intervenuto sul canale Twitch di Alessandro Cattelan, l'ex centrocampista dell'Inter, Nicola Berti, elogia Nicolò Barella e si dice tranquillo su una possibile rimonta della Juventus in campionato.



"La Juve ci riprende? Non ci riprendono più, assolutamente. Mancano ancora 3-4 partite e poi possiamo stare più tranquilli. Possiamo leggermente avvicinarci a quello che manca da tanto tempo. Non montiamoci troppo la testa, stiamo schisci, si dice così. Il fatto di avere lo scontro diretto alla penultima è meglio, ma io non mi fido. Voglio che finisca prima assolutamente, la sofferenza della penultima giornata non la voglio subire. Dobbiamo vincerla prima. Barella? Io lo adoro. Un po' ci assomigliamo, lui ha quel capello con quel profilo... È più basso di me però eh, ma molto più tecnico. Adoro il suo agonismo, la sua voglia, la sua grinta. Il mio favorito in assoluto, il mio idolo in assoluto".