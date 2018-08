Non c'è solo la speranza Luka Modric per le ultime battute di mercato dell'Inter. Il club nerazzurro sta continuando a lavorare alacremente per completare almeno una se non più di una cessione importante. Antonio Candreva è ancora in rosa e non è rientrato nell'operazione con il Monaco per Keita Baldè, ma a preoccupare maggiormente è la situazione legata al futuro di Joao Mario.



SIVIGLIA E BETIS IN POLE - Ad oggi il giocatore ha rifiutato tante delle proposte, provenienti dall'estero per lui. Wolverhampton, Besiktas e Fenerbahce erano opzioni non gradite al portoghese che, ora sta ascoltando le offerte che il suo agente Jorge Mendes ha ottenuto da Betis Siviglia e Siviglia. I due club andalusi non hanno però convinto l'Inter che per cedere Joao Mario chiede un addio a titolo definitivo.



LE CIFRE - Alla chiusura del bilancio il 30 giugno 2018 il cartellino di Joao Mario "pesava" nei conti nerazzurri per circa 27 milioni. Cedendolo in prestito l'Inter si garantirebbe un altro anno di ammortamenti abbassando l'impatto a bilancio a circa 18 milioni. Questa è la cifra minima da cui partire per l'obbligo di riscatto che i nerazzurri stanno chiedendo ai club interessati. Finora, però sia Siviglia che Betis hanno offerto soltanto il prestito con diritto di riscatto, con la possibilità che il giocatore, alla fine, rimanga bloccato all'Inter senza la possibilità che sia iscritto sia nella lista Champions che nella lista Serie A.