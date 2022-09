Al fine di garantire continuità aziendale al club, il presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha ricapitalizzato per una cifra pari a 100 milioni di euro, rimanenza di un vecchio prestito di Oaktree. Il bilancio, chiuso a -140, è in miglioramento rispetto a quello precedente, ma bisogna considerare le due cessioni di Lukaku e Hakimi. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Dopo aver licenziato il peggior bilancio della sua storia – 246 milioni persi nel 2020-21 – l’Inter si appresta ad approvare i conti della scorsa stagione: altri 140 milioni di deficit, nonostante le mega plusvalenze di Hakimi e Lukaku. Con un bond da 415 milioni e una dinamica costi-ricavi fortemente squilibrata, la gestione nerazzurra continua a mostrare segni di estrema sofferenza. Ne sono state una prova le ultime campagne acquisti. Un andamento che ha seguito il ciclo di investimenti della famiglia Zhang. Le munizioni di Nanchino si sono tutte concentrate nei primi anni, in linea con la politica espansiva suggerita dal governo cinese. Poi lo stop”.