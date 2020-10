Bilancio in rosso per l'Inter, come per le altre società. Se il Milan, ad esempio, ha chiuso con un buco da 195 milioni di euro; se la Juventus con 89,7; i nerazzurri si attesteranno intorno a un rosso di 100 milioni (lo scorso anno era di 48). Lo scrive Tuttosport, con il bilancio dell'esercizio, chiuso al 30 giugno scorso, che verrà approvato nell'assemblea di fine novembre, nella quale sarà presente anche Steven Zhang, fresco di ritorno in Cina.



LE CIFRE - In linea con le perdite degli altri club, il risultato negativo dell'Inter è frutto dei mancati ricavi dovuti alla pandemia che incidono soprattutto sugli introiti da botteghino, con l'Inter che la sente ancora di più delle altre squadre in quanto aveva la media-spettatori più alta d'Italia e tra le più alte in Europa. Inoltre, pesa la diminuzione del flusso di ricavi commerciali dalla Cina per la risoluzione del contratto con uno dei due intermediari che negoziavano il marchio dell'Inter in Estremo Oriente a condizioni particolarmente favorevoli: da questo contratto arrivavano 25 milioni di euro.



NUOVO SPONSOR - Anche per questo motivo l'Inter cerca un nuovo sponsor, che possa sostituire Pirelli, in scadenza al termine della stagione: si cerca un partner da 30 milioni di euro, con Hisense, colosso cinese degli elettrodomestici, in pole position.