Cristiano Biraghi, laterale mancino dell'Inter, parla a Inter Tv dopo la vittoria sulla Lazio: "Il mio obiettivo era sempre quello di tornare qui: lavoravo soprattutto per quello. Ora sono tornato: ogni giorno provo a dare il massimo, per l'Inter e per la squadra. Ritrovare l'Inter? Sicuramente è una grande emozione. Questo è lo stadio dove venivo a fare il raccattapalle da bambino, dove venivo a tifare l'Inter da ragazzino. Per me è un orgoglio tornare qui. Sono molto contento per la vittoria della squadra: questo è l'importante, poi la soddisfazione individuale viene dopo".