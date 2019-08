#Inter, terminate le visite mediche di Biraghi al CONI pic.twitter.com/b0DgodISYW — calciomercato.com (@cmdotcom) August 28, 2019

Cristiano Biraghi ha completato la prima parte delle visite mediche, previste al Coni. Diversi tifosi lo hanno salutato all'uscita dal centro tecnico federale, chiedendogli foto e autografi. Nel pomeriggio la seconda parte dei test fisici, poi in sede per la firma.Cristianoè arrivato a Milano. Dopo settimane di trattative ierihanno trovato l'accordo definitivo per lo scambio tra l'esterno italiano eIn questi minuti. Il classe '92 arriva in nerazzurro in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro.. Nel pomeriggio la seconda parte delle visite all'Humanitas, poi in sede per firmare. Biraghi, nato a Cernusco sul Naviglio, a pochi chilometri da Milano, torna dunque all'Inter, dove ha già trascorso diversi anni nel settore giovanile. Conte avrà il suo esterno sinistro a tutta fascia, alternativa a Asamoah. Nel pomeriggio è atteso anche Alexis