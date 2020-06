E' tutto da scrivere il futuro di Cristiano Biraghi e Dalbert, esterni rispettivamente in prestito all'Inter e alla Fiorentina. Per l'ex Chievo i nerazzurri vantano un'opzione di riscatto a 12 milioni di euro, ma al momento non sono intenzionati ad esercitarla. Considerando tuttavia la sua importanza per la compilazione della lista Uefa per la prossima stagione, non è da escludere un rinnovo dei prestiti sia per lui che per Dalbert, che a Firenze ha trovato continuità.