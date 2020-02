Cristiano Biraghi, difensore dell'Inter, ha parlato dopo la gara persa 1-0 contro il Napoli in Coppa Italia a Inter TV: "Il Napoli ha difeso con grande sacrificio: complimenti a loro, che in realtà sono abituati a giocare palla a terra. Non è facile per nessuna squadra affrontare un avversario così e per di più siamo stati anche sfortunati in qualche episodio. Qualora fossimo andati in vantaggio, loro si sarebbero aperti e avremmo potuto raddoppiare. Secondo me questo risultato non è giusto, ma bisogna accettare la sconfitta, analizzare gli errori e non ripeterli. Potevamo fare qualcosa in più, ma la partita l'abbiamo fatta noi. Loro con un tiro hanno trovato un gol. L'ultimo trimestre di stagione? Siamo una grande squadra, è normale che vi siano delle pressioni: siamo pronti ad affrontare i prossimi tre mesi, sapendo quel che ci giochiamo".