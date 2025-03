Inter, Bisseck convocato dalla Germania: doppia sfida con l'Italia

. Il doppio appuntamento è in calendario giovedì 20 marzo a Milano e domenica 23 marzo a Dortmund. Chi passa il turno in semifinale trova la vincente di Danimarca-Portogallo. Dall'altra parte del tabellone ci sono Olanda-Spagna e Croazia-Francia.Bisseck ha fatto la trafila nelle selezioni giovanili tedesche dall'Under 17 all'Under 21 per un totale di 22 presenze con 3 gol segnati. Avendo la doppia nazionalità, il Camerun aveva provato a convocarlo in nazionale maggiore, ma l'interista ha preferito rifiutare proprio per aspettare la chiamata della Germania, che ora è finalmente arrivata.

Arrivato nel mercato estivo del 2023 dai danesi dell'Aarhus. Classe 2000, finora ha collezionato 50 presenze in maglia nerazzurra con 3 gol, 5 assist e 6 cartellini gialli.Presenti anche: andata martedì 8 aprile a Monaco, ritorno mercoledì 16 aprile a Milano.

Ecco l'elenco completo dei convocati della Germania per l'Italia.: Baumann, Nubel, Ortega Moreno.: Bisseck, Kimmich, Koch, Mittelstad, Raum, Rudiger, Schlotterbeck, Tah.: Adeyemi, Amiri, Andrich, Goretzka, Gross, Leweling, Musiala, Sané, Stiller.: Burkardt, Kleindienst, Undav.