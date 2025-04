Inter, Bisseck: "Mai facile con il Milan, ma hanno avuto fortuna". E sulla sfida al Bayern Monaco...

Il difensore dell’Interha parlato a Mediaset, dopo il derby pareggiato contro il Milan valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia."Nei primi minuti del secondo tempo eravamo un po' in mezzo, sul goal potevamo fare meglio e anch'io. Abbiamo fatto un'ottima gara, ci sono sempre cose da migliorare, ma per il ritorno saremo pronti".LA RETE DEL PAREGGIO - "Il Milan è una buona squadra, con giocatori forti. Sappiamo che non sarà mai facile con loro. Siamo forti, in qualche partita hanno anche un po' di fortuna, ma possiamo fare meglio".

VI FA ILLUDERE CHE IL BAYERN STIA PERDENDO I PEZZI? - "Pensiamo al Parma, il Bayern è forte anche con qualche infortunio. Abbiamo tutte le possibilità per fare qualcosa di buono, vediamo dopo il Parma come sarà la partita".