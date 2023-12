L’Inter ha la possibilità di mettersi a quattro punti dalla Juventus ma per farlo dovrà vincere a Roma contro la Lazio, dove negli ultimi anni le cose sono spesso andate male. Questa mattina ad Appiano l’allenamento sul campo è iniziato alle 12.30, ma il gruppo è stato anticipato da Stefan de Vrij, che alle 12 ha iniziato la propria seduta personalizzata con lo staff di Inzaghi. L’olandese ha ricominciato a lavorare sul campo con il pallone, slalom tra i birilli e scatti, a conferma del suo stato di forma, che migliora giorno dopo giorno. Così l’ex Lazio potrebbe anche tornare in campo prima di Natale.



Per quanto riguarda la formazione da mandare in campo a Roma, invece, Inzaghi sembra aver sciolto gli ultimi dubbi sul braccetto di destra: nel corso della rifinitura è stato infatti provato Bisseck nel ruolo di titolare, con Darmian spostato come quinto sulla destra. Attenzione però a Carlos Augusto, il brasiliano ha dato buone risposte nelle ultime uscite e averlo a disposizione come arma da opporre alla velocità di Felipe Anderson sarà sicuramente importante per Simone Inzaghi.