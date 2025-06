Inter, Bisseck salta almeno la prima parte del Mondiale per Club: infortunio e tempi di recupero

AFP via Getty Images

La finale di Champions League del difensore nerazzurro è durata appena 8 minuti, il tedesco aveva preso il posto di Pavard a gara in corso ma un problema muscolare lo ha costretto a sua volta a chiedere il cambio.

Un bel sospiro di sollievo per Bisseck, che comunque sarà costretto ai box per un periodo non breve., un infortunio che sicuramente mette il calciatore fuori causa per tutta la prima parte del Mondiale per club, che inizierà tra una decina di giorni.