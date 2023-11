Yann Bisseck, difensore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport prima della gara di Champions League contro il Benfica: "Partita difficile, loro giocano con un obiettivo mentre noi siamo già qualificati. Il Benfica è una buona squadra, ma noi siamo più forti. Se facciamo quello che sappiamo fare vinceremo".



Ti senti pronto?

"Sono felice di giocare, c’è un po’ di pressione quando non giochi tanto. L’allenatore sa che sono pronto, cercherò di fare del mio meglio".



Come ti stai trovando?

"Finora sta andando molto bene, Milano è una bellissima città”.



Ti piace il soprannome bisteccone?

"Non ho capito bene cosa vuol dire, ma mi piace".