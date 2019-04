Come spiega Il Corriere dello Sport, l'Inter si trova a un bivio per quanto riguarda la scelta di confermare Luciano Spalletti o tentare l'assalto ad Antonio Conte: se il club nerazzurro dovesse decidere di proseguire su un percorso di crescita graduale, allora rimarrebbe Spalletti (che ha un contratto fino al 2021); se invece si volesse provare a 'bruciare le tappe', sarebbe pronto un investimento per cercare di convincere Conte.