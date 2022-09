Come la sua Inter, anchesta vivendo una stagione diPur costante nelle prestazioni, il Toro sta peccando nella fase realizzativa, facendo mancare un contributo che è fondamentale nell’attuale attacco interista.L’atteggiamento in campo è il solito: Martinez lotta, corre e dà l’anima ma le occasioni scarseggiano. L’attaccante dell’Inter tira tanto, essendoma la mira è da registrare.– Dopo il problema fisico di, Lautaro si è preso sulle spalle l’intero reparto ma l’Inter è incappata in qualche k.o. di troppo. Ora Inzaghi sta contando i giorni che lo separano dal riavere Big Rom a pieno regime.Della sua presenza potrebbe beneficiare lo stesso Martinez che potrebbe tornare a segnare come ad agosto. Allora sfruttava le sponde e il lavoro sporco di Lukaku per fare la differenza. E vuole tornare a farla cone di certo migliore che con gli altri due attaccanti in rosa.– Come Lukaku però anche Lautaro Martinez non è certo di esserci per il big match di sabato 1 ottobre. O almeno non dal primo minuto.Su Instagram ha postato una foto in cui dice di essere contento di “”. L’Argentina affronterànelle ultime due amichevoli pre Qatar. Match dunque dal valore relativo anche se importanti per Scaloni per prendere le ultime decisioni per le convocazioni al mondiale.. Non una situazione ideale per Inzaghi in vista di Roma e Barcellona. I vertici nerazzurri sperano in un ritorno anticipato dei due, già certi di avere un posto in rosa, ma sanno che si tratta di una possibilità remota.