L'Inter Primavera continua a produrre talenti e nella squadra allenata da Armando Madonna oltre al celebratissimo Sebastiano Esposito c'è un altro attaccante che sta facendo bene. Si tratta di Gaetano Oristanio, anche lui classe 2002 con già 3 gol all'attivo in 5 presenze stagione di cui uno, splendido in Youth League contro il Barcellona.



Secondo quanto appreso da Calciomercato.com l'Inter ha già blindato il ragazzo che ha firmato all'inizio della nuova stagione sportiva il suo primo contratto professionistico della durata triennale con scadenza 30 giugno 2022. E ora toccherà a lui dimostrare il suo valore, sia in nerazzurro, sia al Mondiale Under 17 con la maglia dell'Italia.