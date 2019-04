C'era anche Piero Ausilio nello splendido nuovo stadio del Tottenham per assistere alla sfida contro il Manchester City. Il direttore sportivo dell'Inter ieri sera è volato a Londra per seguire il big match dei quarti di finale di Champions League, un'occasione come sempre per mantenere buoni rapporti con procuratori e addetti ai lavori presenti, così come per monitorare i progressi in campo internazionale di alcuni giocatori già presenti nella lista nerazzurra. OSSERVATI SPECIALI - Non ha vissuto una serata esaltante Ilkay Gundogan, centrocampista tedesco del Manchester City che in Inghilterra da tempo accostano all'Inter: le caratteristiche per la mediana sono quelle giuste, qualità ed esperienza per un classe '90 penalizzato a lungo dagli infortuni ma ora tornato al centro del centrocampo di Guardiola. La sua prova non è stata brillante, l'Inter ha preso nota e continua a monitorarlo al momento senza andare oltre; il fattore positivo è un contratto in scadenza nel 2020 che apre a scenari interessanti. L'altro nome rimane quello di Jan Vertonghen, difensore del Tottenham che Ausilio ha trattato concretamente prima di concludere l'operazione Godin, una storia dello scorso autunno; il suo contratto andava a scadenza nel giugno prossimo, gli Spurs lo hanno rinnovato di un solo anno grazie alla clausola presente nel suo contratto così da tutelarsi. Non è da escludere quindi comunque una cessione in estate, il Manchester United è in prima fila ma l'Inter lo apprezza e la sua prestazione è stata più che positiva. Personalità e struttura fisica, Vertonghen si guarderà attorno ma intanto il Tottenham torna a sparare cifre alte per la sua cessione; soprattutto, arriverà Godin quindi solo in caso di altra cessione in difesa si valuterebbe seriamente l'idea belga.