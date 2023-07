La settimana iniziata ieri può essere importante per il futuro di Romelu Lukaku. In questi giorni, racconta il Corriere dello Sport, è previsto. Il giocatore ha ribadito più volte la sua volontà: si vede solo in nerazzurro, l'ha detto anche a Pochettino e l'ha dimostrato con i fatti rifiutando più di una volta super proposte dall'Arabia Saudita (ci aveva provato l'Al-Hilal).- Romelu è fuori dal progetto del Chelsea che in attacco ha preso anche Nkunku (circa 60 milioni di euro) e sta cercando un nuova punta (sempre vivo l'interesse per Vlahovic)., l'Inter sta preparando il budget per andare all'assalto dell'attaccante belga. Dalla cessione si Brozovic sono arrivati 18 milioni di euro, altri 30/40 possono arrivare dall'eventuale partenza di Onana che resta nel mirino del Manchester United.- Ieri i vertici dell'Inter si sono confrontati fino a tarda serata per studiare la strategia con la quale affondare il colpo:. Il belga ha cresciuto la stagione scorsa in crescendo: nelle ultime cinque giornate di campionato ha totalizzato cinque gol e un assist, in tutto ha fatto 14 reti in 37 presenze. In attesa che si sciolga il nodo sul suo futuro BigRom si sta allenando in Sardegna insieme al fratello Jordan, l'Inter intanto prepara il blitz in Inghilterra: l'assalto a Lukaku sta per partire.