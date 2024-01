Inter, blitz in sede degli agenti di Valentin Carboni

Blitz a sorpresa di Alessandro Moggi e Pablo Cosentino nella sede dell’Inter in Viale della Liberazione a Milano. I due agenti hanno da poco rilevato da Beppe Riso la procura di Valentin Carboni, attaccante classe 2005 di proprietà del club nerazzurro e attualmente in prestito al Monza. Una visita certamente importante a quattro giorni dalla conclusione della finestra invernale di calciomercato, considerando che nei giorni scorsi Beppe Marotta e Piero Ausilio, rispettivamente amministratore delegato e direttore sportivo dell’Inter, hanno rispedito al mittente una proposta di acquisto a titolo definitivo del West Ham da 11 milioni di euro.



I NUMERI - Sul talento argentino, che nella prima metà di stagione ha collezionato 15 apparizioni in Serie A, totalizzando 2 reti e 3 assist (fonte Transfermarkt), negli ultimi mesi va registrato l’interesse di diversi club europei, ma la volontà dell’Inter è stata sin dall’inizio quella di non perdere il controllo del figlio d’arte e fratello di Franco, esterno classe 2003 attualmente in prestito in Serie B alla Ternana.



SPAZI INTASATI? - Se Valentin Carboni rimane un asset importante per il futuro nerazzurro - come dimostrano anche le 6 apparizioni in prima squadra della passata stagione - va registrato questo blitz da parte dei suoi nuovi procuratori per informarsi delle prospettive di crescita di un giocatore che a Monza ha avuto le sue opportunità ma che al tempo stesso è costretto a fronteggiare la concorrenza di Andrea Colpani, Dany Mota Carvalho, ma anche degli ultimi arrivati dal mercato Daniel Maldini, Matija Popovic e Alessio Zerbin.