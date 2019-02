Yann Karamoh è in bilico per il suo futuro con la maglia dell'Inter. Perché dopo l'investimento low cost sull'esterno francese classe '98, la sua stagione in prestito al Bordeaux è stata piena di alti e bassi; anche positiva con spunti interessanti, 15 presenze in Ligue 1 e 3 gol segnati nel momento migliore. Poi, la rottura con l'allenatore e la società per alcuni comportamenti fuori dalle righe: Karamoh è stato sospeso, la sua situazione rimane tesa e l'Inter si è informata su tutto, naturalmente non contenta di come Yann si è approcciato alla realtà del Bordeaux nelle ultime settimane.



PROMESSA CONGELATA - Non solo: la dirigenza nerazzurra aveva promesso a Karamoh di rivedere il suo contratto a scadenza nel giugno 2021 nel caso in cui fosse andata bene l'esperienza in Francia, al rientro dal prestito nella prossima estate; la situazione di Yann però mette a serio rischio questo discorso e l'Inter ha momentaneamente congelato il discorso rinnovo, si deciderà più avanti perché non è escluso che Karamoh possa nuovamente salutare Milano da luglio prossimo. Insomma, promessa bloccata ma rimane intatta la stima tecnica dei dirigenti per il talento di Karamoh: ora più che mai, dipende tutto da lui.