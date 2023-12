Sono 63.519 gli spettatori presenti a San Siro per Inter-Bologna, ottavo di finale di Coppa Italia. Si tratta di un nuovo record. Il dato ufficiale, comunicato pochi minuti fa dalla società nerazzurra, rappresenta un primato per un ottavo di finale di Coppa Italia, diventando il match di questo turno con più spettatori di sempre: il record precedente era di 60.334 spettatori, fatto registrare all'Olimpico in occasione di Roma-Genoa della scorsa stagione e battuto questa sera.