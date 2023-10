Estremo rispetto per il Bologna e per Thiago Motta che negli ultimi anni, seppur lontano da San Siro, hanno saputo giocare qualche brutto scherzo all’Inter. Per quanto riguarda le gare disputate a Milano, invece, i nerazzurri arrivano da tre successi consecutivi contro i rossoblù. Statistica che per nessuna ragione abbassa il livello di attenzione degli uomini di Inzaghi, anche perché poi ci sarà la sosta e va scongiurato immediatamente, se possibile, il rischio di un sorpasso da parte del Milan, che qualche ora più tardi (alle 20:45) affronterà il Genoa in trasferta.



TURNOVER IN PAUSA - Ecco perché Inzaghi sta seriamente considerando la possibilità di chiedere ai suoi ragazzi un ultimo sforzo prima di unirsi alle rispettive nazionali. Questa volta niente turnover, almeno non dall’inizio. Anche perché alcuni uomini si sono aggregati da poco: Cuadrado è stato convocato in Champions dopo la tendente che lo aveva tenuto fermo dal derby, mentre Frattesi e Sensi hanno lavorato bene in gruppo per la prima volta solo ieri. Se Inzaghi deciderà di tenere fede alla formazione provata oggi, l’Inter scenderà in campo con lo stesso undici visto in campo contro il Benfica, con la coppia d’attacco Lautaro-Thuram. Proprio il francese, uscito dal campo per crampi contro il Benfica, sembrava in ballottaggio con Sanchez, che invece dovrebbe inizialmente sedere in panchina .



La probabile: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.