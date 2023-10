: Intuisce e tocca il rigore di Orsolini, ma non basta. Non il massimo della reattività, sul destro comunque angolato di Zirkzee.: Sul gol di Zirkzee non è perfetto neanche lui, prova ad uscire in contrasto sull’attaccante, ma quando ormai è troppo tardi.Segna l’1-0 staccandosi abilmente dalla marcatura di Freuler e colpendo di testa, sul primo palo. Lascia colpevolmente spazio alle sue spalle, buco in cui si inserisce Zirkzee per andare a segnare il 2-2. Fa e distrugge.Basta qualche finta, eseguita al rallentatore da Zirkzee, per mandarlo in totale confusione.La potenza è nulla senza il controllo. E i suoi controlli…(Dal 10’ s.t.Il suo ingresso porta sprint e imprevedibilità, quando l’Inter riesce a far defluire il gioco dalla sua parte, accade sempre qualcosa di interessante.Tanta frenesia e disordine tattico, poco costrutto.Inizia con un tiro-cross che impegna Skorupski. Poi calcia l’angolo per l’1-0 di Acerbi.(Dal 37’ s.t.Lautaro lo mette davanti a Skorupski, ma si ostacola con Calhanoglu e finisce per non calciare in porta seppur da ottima posizione. Ferguson è un brutto cliente e se ne accorge anche lui.(Dal 31’ s.t.Una punizione deviata in corner e un tentativo al volo, poco fortunato, su assist di Barella. Fa il suo.(Dal 10’ s.t.: Entra con ottimo piglio e arriva sul fondo diverse volte, anche servendo un assist per Mkhitaryan, che arriva al gol, annullato per fuorigioco.Sgasa meno rispetto al solito, ma è innegabile, quando esce dal campo, l’attacco nerazzurro perde struttura e idee.(Dal 10’ s.t.: Propositivo, tiene quasi tutti i palloni uscendo dalla morsa dei difensori avversari, ma senza creare mai pericoli verso la porta avversaria.:In 70 mila con le mani tra i capelli per il bolide dai trenta metri. Una sassata alla Batistuta. Commette una brutta leggerezza quando con una lunga trattenuta atterra Ferguson in area di rigore, causando il calcio di rigore.Sprecare un doppio vantaggio prima della pausa per le nazionali è qualcosa di troppo masochista anche per l’Inter. Avrebbe forse potuto osare di più, tenendo Thuram in campo.Incolpevole sul gol di Acerbi e sul bolide dalla distanza di Lautaro. Devia in angolo una punizione insidiosa di Dimarco.Se la cava con grande esperienza, tenendo a bada le avanzate di Dimarco. Soffre di più quando entra Carlos Augusto e Thiago Motta lo toglie dal campo.(Dal 38’ s.t. Corazza: s.v.)Lautaro segna, ma da 30 metri e con un eurogol. Gli si può perdonare il leggero ritardo in uscita. Per il resto se la cava egregiamente.Anche lui regge l’urto insieme al compagno di reparto, contenendo gli attacchi avversari.Dumfries non lo impensierisce, le cose cambiano un po’ quando entra Cuadrado. Ne esce comunque vivo.C’è da battersi e non si tira indietro, tenendo la mente lucida per offrirsi sempre in appoggio.Perde Acerbi sull’angolo che porta al vantaggio nerazzurro.Raccoglie una ribattuta al limite dell’area e per poco con il mancino non riesce a trovare l’angolo lontano. Si divincola dalla marcatura di Lautaro e guadagna un calcio di rigore per fallo dello stesso argentino ai suoi danni. È sempre lui a lanciare Zirkzee nello spazio per il 2-2 rossoblu.Accetta il ruvido duello con Bastoni a tutto campo. Si presenta dagli undici metri e batte Sommer incrociando il mancino rasoterra.(Dal 37’ s.t. El Azzouzi: s.v.)Spesso deve giocarla nel traffico e non riesce mai ad uscirne. Si riscatta scappando da solo tra le maglie nerazzurre e confondendo le idee prima ad Acerbi e poi a Bastoni, prima di scaricare in porta. Fa reparto da solo.(Dal 32’ s.t. Van Hooijdonk: s.v.)Poco in palla.Entra e si sacrifica per la squadra).Va sotto di due gol e torna a casa con un punto. Non è da tutti, a San Siro.