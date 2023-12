: Incolpevole su entrambi i gol. Prova l’uscita su Ndoye, ma viene beffato dallo scavino.: Fabbian va spesso a fare a sportellate con lui, ma il tedesco regge l’urto e va per la sua strada. Gara dopo gara, cresce in personalità. Guadagna l’ovazione di San Siro quando disintegra Lykogiannis in uno spalla a spalla di corsa lungo la fascia.(Dal 1’ pts:: Poteva esserci ritorno migliore e invece rientra dopo l’infortunio e partecipa alla disfatta. Senza grandi colpe, ma la sua mezz’ora è abbastanza anonima.: Van Hooijdonk è troppo statico per impensierirlo e a volte sembra quasi gli basti lo sguardo per tenerlo a bada. Quando entra Zirkzee è tutta un’altra storia. Rovina la sua prestazione con una brutta e avventata uscita sull’olandese, ne paga le conseguenze lui e tutta l’Inter.: Mai sollecitato più di tanto, resta vigile a guardarsi le spalle. Arriva sul fondo e serve a Frattesi un cioccolatino da scartare, ma il centrocampista svirgola clamorosamente a centro area.(Dal 29’ s.t.: Penetrazione e puntata sporca verso la porta avversaria, ma Ravaglia alza in angolo. Suo il cross per la testa di Carlos Augusto, che realizza l’1-0.: Meno arrembante rispetto a Carlos, ma il suo lo fa sempre, anche se forse dovrebbe vigilare lui su quel tacco volante di Zirkzee.: Inserimento perfetto ad accompagnare la discesa di Carlos Augusto, riceve dal brasiliano e conclude di prima intenzione, ma trova il riflesso di Ravaglia a negargli la gioia. Riesce a farsi trovare ben piazzato in area ma sull’assist dal fondo di Bastoni si coordina malissimo e fa la classica brutta figura svirgolando il pallone. È bravo quando sale in pressing su Aebischer guadagnando il possesso al limite dell’area avversaria, ma solo davanti al portiere, Arnautovic spreca il suo lavoro. Un po’ distratto sul bel gol di Beukema.: A volte si sente posseduto dallo spirito del miglior Veron e prova a tagliare il campo addirittura col piede debole. Ma non è Veron. Per fortuna cresce un po’ nel secondo tempo: è lui a servire Arnautovic a centro area e recupera palla su Aebischer avviando l’azione che porta alla pericolosa conclusione di Carlos Augusto. Sempre sotto aspettative, ormai da due anni.(Dal 38’ s.t.: Agisce da play, senza brillare.: Prima la bella conclusione dalla distanza, neutralizzata da Ravaglia. Poi la palla nel corridoio per l’inserimento di Carlos Augusto. I primi 45’ sono la sua miglior versione da nerazzurro. Tiene bene, anche se a ritmo inferiore, anche la mezz’ora del secondo tempo, poi Inzaghi lo sostituisce.(Dal 29’ s.t.: Nevrotico, guadagna un altro giallo per protesta. Da una sua palla persa nasce poi l’angolo che porta al pareggio del Bologna.: Si vede sbucare la palla davanti solo all’ultimo e ben posizionato sulla linea di porta, su angolo dalla sinistra, non riesce a ribadire in rete. Avanza energicamente sulla sinistra e serve a centro area per l’inserimento di Frattesi, ma Ravaglia è bravissimo a fermare tutto. Arriva alla conclusione col sinistro, il pallone leggermente deviato dal difensore assume una traiettoria insidiosa che per poca non beffa Ravaglia. È in serata e al secondo minuto del primo tempo supplementare trova il suo primo gol da nerazzurro dagli sviluppi di un calcio d’angolo, quando incorna il cross di Dimarco e batte Ravaglia. Si è tolto un peso, una sensazione raccontata tutta nella sua esultanza.: Inizia malissimo la serata lisciando a centro area su servizio di Lautaro. Prosegue anche peggio, quando in una volta sola riesce a sprecare sia il recupero alto di Frattesi che il successivo assist di Asllani, mandando a lato dal dischetto del rigore. Giocata che fa infuriare anche Lautaro.(Dal 29’ s.t.: Gli avversari temono la sua velocità e provano a non farlo mai partire fronte porta. Stasera, riuscendoci).: Ventesimo rigore calciato in carriera e settimo errore, c’è poco da fare: la conclusione dagli undici metri è il suo tallone d’achille. Brutta prestazione, capita anche ai migliori. Esce toccandosi l’inguine.(Dall’ 8’ pts: Mai in partita).: 120’ di gioco con beffa finale. Tiene in campo Lautaro per 98’ di gioco e alla fine l’argentino esce toccandosi l’inguine. Il Bologna si conferma bestia nera.: Scenografico ma concreto sul tentativo dalla distanza di Klaassen. È bravissimo quando da vero felino si avventa sulla conclusione di Frattesi. Si distende sulla propria sinistra e respinge il rigore calciato da Lautaro. Battuto dal colpo di testa di Carlos .: Subisce un po’ il dominio fisico di Carlos Augusto, in entrambe le fasi di gioco. Intervento tanto goffo quanto ingenuo in area di rigore, quando privo da ogni pressione interviene con la mano per respingere un calcio d’angolo. Gli va bene che Lautaro sbaglia dagli undici metri.(Dal 30’ s.t.: Dimentica Carlos Augusto sul corner di Dimarco. Il brasiliano può saltare indisturbato e di testa realizza l’1-0).: Bella e provvidenziale la chiusura in area sul lanciatissimo Lautaro. Mentre soffre qualche incursione dei centrocampisti. Ha il grande merito di realizzare l’1-1 facendosi trovare pronto sull’assist di Zirkzee.: Deve lavorare su Lautaro e se la cava più che bene.: Commette una leggerezza sul pressing di Lautaro ed è costretto a spendere il giallo per stendere lo stesso argentina che gli soffia la palla. Darmian resta basso, ma lui non avanza mai il proprio raggio d’azione.: Errore gravissimo in uscita, quando si fa soffiare palla regalando all’Inter la possibilità di andare in vantaggio, ma Arnautovic spreca tutto. Lì in mezzo è poco lucido e soffre in pressing avversario.: Galleggia in mezzo al campo senza mai incidere.(Dal 24’ s.t.): Riconoscibile per la fosforescenza dello scarpino, di sicuro non per la qualità delle giocate. Anche se non demerita.: Sfiora un eurogol alla Mancini andando a colpire di tacco al volo in area di rigore. In fase di possesso di alza su Bisseck per provare a infastidirlo ma non è in quei frangenti che fa le cose migliori.: Gioca sulla parte di Darmian e Bisseck, senza mai pungere.: Avulso dalla manovra.(Dal 44’ s.t.: Aggira con una bella giocata Carlos Augusto e penterà in area, ma Zirkzee non è e l’azione sfuma. Indemoniato, spinge al massimo per arrivare sul pallone di Zirkzee e poi batte Audero con un delizioso tocco sotto.: Un fantasma.(Dal 44’ s.t.: Altra magia a San Siro, va a recuperare una palla destinata a spegnersi sul fondo e di tacco serve a Beukema un assist meraviglioso per l’1-1. Non sufficientemente soddisfatto, salta Darmian come un birillo e serve Ndoye sulla corsa per il 2-1 ospite.Thiago Motta 7,5: La bestia nera dell’Inter, manda in campo i due attaccanti titolari e ribalta una partita che sembrava destinato a perdere.