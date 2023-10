Inter-Bologna (sabato 7 ottobre con calcio d'inizio alle ore 15 in diretta su Dazn) è una gara valevole per l'ottava giornata di campionato in Serie A. I padroni di casa si presentano a questa sfida al primo posto in classifica con 18 punti, 8 in più degli ospiti.



LE ULTIME - Dopo Cuadrado, Inzaghi conta di recuperare anche Frattesi e Sensi per la panchina. Arnautovic unico indisponibile. Dall'altra parte Thiago Motta perde Krstiansen, che si aggiunge agli altri difensori infortunati: Lucumì, Posch e Soumaoro.



PROBABILI FORMAZIONI



INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All. Simone Inzaghi.



BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Corazza; Ferguson, Freuler, Aebischer; Orsolini, Zirkzee, Ndoye. All. Thiago Motta.